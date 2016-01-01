

صور تجسسية لتويوتا هايلكس 2021 صور تجسسية لتويوتا هايلكس 2021

تمكنت عدسات الكاميرات من التقاط صورا تجسسية لسيارة تويوتا هايلكس 2021 خلال اختبارها في تايلند.



ورصدت العدسات الشكل الجديد لموديل هايلكس 2021 والذي يظهر تغييرات في المصابيح وكذلك الصدامات وحتى طوق الإطارات والنوافذ الخلفية لتشبه التصميمات الحديثة التي تعتمد عليها الشركة اليابانية.



ومن المنتظر أن تحصل هايلكس 2021 من طراز البيك أب على اهتمام أكبر من تويوتا على صعيد المقصورة الداخلية والاهتمام بفخامة المقاعد أيضا.

كما أن تويوتا قررت إطلاق نسخة بمحرك هجين تنفيذا لخطة الشركة التي تطمح لتقديم مولدات كهربائية لكل موديلاتها بحلول عام 2025.وتحاول تويوتا بهذه الخطوة التماشي مع الطلبات المتزايدة على شركات صناعة السيارات من أجل خفض الانبعاثات الكربونية حفاظا على البيئة.ولن تظهر هايلكس في عام 2021 كسيارة كهربائية بالكامل ولكن تويوتا اكتفت في هذه النسخة بأن تجعلها سيارة ذات محرك هجين قادر على تخزين الطاقة الفائضة عند الضغط على المكابح وكذلك أثناء التوقف عن الضغط على دواسة الوقود.وتتشابه فكرة شحن محرك السيارة الكهربائي أثناء الضغط على المكابح مع سيارات سباقات السرعة الكهربائية التي يطلق عليها "فورمولا إي"، ومن المتوقع أن يتم طرح هايلكس في أواخر عام 2020 أو مع بداية عام 2021.











