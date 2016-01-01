صور تجسسية لتويوتا هايلكس 2021

آخر الأخبارأخبار السيارات › صور تجسسية لتويوتا هايلكس 2021

صورة الخبر: صور تجسسية لتويوتا هايلكس 2021
صور تجسسية لتويوتا هايلكس 2021

تمكنت عدسات الكاميرات من التقاط صورا تجسسية لسيارة تويوتا هايلكس 2021 خلال اختبارها في تايلند.

ورصدت العدسات الشكل الجديد لموديل هايلكس 2021 والذي يظهر تغييرات في المصابيح وكذلك الصدامات وحتى طوق الإطارات والنوافذ الخلفية لتشبه التصميمات الحديثة التي تعتمد عليها الشركة اليابانية.

ومن المنتظر أن تحصل هايلكس 2021 من طراز البيك أب على اهتمام أكبر من تويوتا على صعيد المقصورة الداخلية والاهتمام بفخامة المقاعد أيضا.

كما أن تويوتا قررت إطلاق نسخة بمحرك هجين تنفيذا لخطة الشركة التي تطمح لتقديم مولدات كهربائية لكل موديلاتها بحلول عام 2025.

وتحاول تويوتا بهذه الخطوة التماشي مع الطلبات المتزايدة على شركات صناعة السيارات من أجل خفض الانبعاثات الكربونية حفاظا على البيئة.

ولن تظهر هايلكس في عام 2021 كسيارة كهربائية بالكامل ولكن تويوتا اكتفت في هذه النسخة بأن تجعلها سيارة ذات محرك هجين قادر على تخزين الطاقة الفائضة عند الضغط على المكابح وكذلك أثناء التوقف عن الضغط على دواسة الوقود.

وتتشابه فكرة شحن محرك السيارة الكهربائي أثناء الضغط على المكابح مع سيارات سباقات السرعة الكهربائية التي يطلق عليها "فورمولا إي"، ومن المتوقع أن يتم طرح هايلكس في أواخر عام 2020 أو مع بداية عام 2021.

صورة الخبر: صور تجسسية لتويوتا هايلكس 2021

صورة الخبر: صور تجسسية لتويوتا هايلكس 2021

صورة الخبر: صور تجسسية لتويوتا هايلكس 2021

المصدر: تيربو العرب

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صور تجسسية لتويوتا هايلكس 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48953

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager