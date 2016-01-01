

خلال ساعات .. إجراء تخفيضات على أسعار شيفرولية "أفيو" و"أوبترا" خلال ساعات .. إجراء تخفيضات على أسعار شيفرولية "أفيو" و"أوبترا"

علمت "عالم السيارات" من مصادر موثوقة أن شركة المنصور الوكيل الرسمي لعلامة "شيفرولية" تعتزم الإعلان عن تخفيضات سعرية لعدد من الطرازات الموجودة في السوق المصري لديها، خلال اليوم الأربعاء، حيث سيتم تغيير خارطة أسعار طرازا "أفيو" و"أوبترا" من فئة السيدان إلى جانب سيارتا النقل التي توفرهما.



ومن خلال السطور التالية نرصد لكم الأسعار الحالية لأسعار الطرازات سالفة الذكر، وذلك لحين الإعلان عن حجم التخفيضات التي تنوي الشركة إجراؤه خلال الساعات القليلة المقبلة.



أفيو

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يتوافر منها 4 فئات في سوق السيارات المصري وتأتي أسعارهم كالتالي:الفئة الأولى : 208,400 جنيه.الفئة الثانية: 214,200 جنيه.الفئة الثالثة: 219,500 جنيه.الفئة الرابعة: 225,100 جنيه.أوبتراتتوافر من خلال فئتين في سوق السيارات المصري وأسعارهم هي:الفئة الأولى: 197,900 جنيه.الفئة الثانية: 203,300 جنيه.الدبابة النقلبلغت أسعار شيفرولية الدبابة لموديل 2020 كما يلي:الفئة الأولى: 288,200 جنيه.الفئة الأخيرة: 315,700 جنيه.الجامبو النقلتوفر شيفرولية طراز جامبو في سوق السيارات المصري وسجلت أسعاره لموديل 2020 كالآتي:الفئة الأولى (4 طن): 379,300 جنيه.الفئة الثانية (4 طن): 381,700 جنيه.الفئة الأولى (4,5 طن):424,300 جنيه.الفئة الثانية (4,5 طن): 431,600 جنيه.الفءة الأولى (5 طن): 427,600 جنيه.تخفيضات بأسعار سيارات شيفروليه على ماليبو لتبدأ من 370 ألف جنيهرسمياً.. تخفيضات بأسعار سيارات أوبل على أنسجنيا 2020 تصل إلى 40 ألف جنيهرسمياً.. تخفيضات بأسعار سيارات أوبل على جراند لاند 2020 تصل إلى 40 ألف