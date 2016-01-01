حارق الدهون.. فوائد الفلفل الأحمر الحار في خسارة الوزن



الفلفل الاحمر الفلفل الاحمر



يغفل كثيرون الفوائد الصحية الهائلة الفلفل الأحمر الحار، فهو يعتبر من أهم الخضراوات التي يجب إدراجها في النظام الغذائي لما له من مزايا واحتوائه على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات والألياف.



ومن أهم فوائد الفلفل الأحمر الحار أنه يساعد خسارة الوزن بشكل فعال ويعتبر من أهم المكونات التي يجب تناولها باستمرار في النمط الغذائي عند اتباع اي نوع من الدايت .



فوائد الفلفل الأحمر الحار في خسارة الوزن :

1- يزيد معدلات حرق الدهون بشكل كبير



2-يعمل على السيطرة على مراكز الاحساس بالشبع

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3-يخفض مستوى الكوليسترول في الدم4- يحتوي على مادة الكابسيسين التي تساعد على التحكم في شهية الإنسان وتقليل رغبته في تناول الطعام .5- الفلفل الأحمر الحار يزيد معدلات الأيض و حرق الدهون .وتعتبر أفضل طريقة لتناول الفلفل الأحمر الحار هي وضعه في طبق السلطة يوميا او أو استخدامه في مكونات طهي الطعام .