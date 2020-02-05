

بعد انتشار فيروس كورونا 10 أمراض انتقلت من الحيوانات إلى الإنسان بعد انتشار فيروس كورونا 10 أمراض انتقلت من الحيوانات إلى الإنسان

أثار تفشي فيروس كورونا حالة من الخوف والقلق بعد ظهوره في الصين، وانتقاله الى بعض دول العالم، ووصول عدد حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس في الصين، الى أكثر من 300 حالة وفاة، ووفقا ما يؤكده الخبراء، فإن السبب الرئيسي وراء الإصابة بالفيروس هو انتقال العدوى من الحيوانات مثل الخفافيش والثعبان إلى الإنسان.



ويرصد «المصري اليوم» أبرز الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.



السالمونيلا:

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تعيش بكتيريا السلامونيلا في أمعاء البشر والحيوانات والطيور، ويصيب الأشخاص عن طريق تناول أطعمة ملوثة بالبراز، والبيض واللحوم والدواجن والمأكولات البحرية النيئة، والاقتراب كثيرا من الزواحف مثل السحالي والثعابين والسلاحف.البروسيلا:عبارة عن عدوى بكتيرية تصيب الأبقار والماعز والخيول والكلاب، ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان من خلال الحليب غير المبستر، والجبن ومنتجات الألبان الأخرى، قد تنتقل البكتيريا من خلال الهواء أو الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابة، وتظهر أعراضه على شكل ارتفاع في درجة الحرارة، مع ظهور عرق غزير، ورعشة وصداع وعرق وآلام أسفل الظهر.أنفلونزا الخنازير:هي عدوى يسببها فيروس يسبب تلوثا في رئتي الخنزير، وينتقل الفيروس إلى الإنسان، ويمكن أن ينتشر فينتقل من شخص إلى آخر، وتظهر أعراضه على شكل سعال وآلام في الحلق وإرهاق وصداع.أنفلونزا الطيور:تحدث أنفلونزا الطيور بشكل طبيعي في المساقط المائية بالحياة البرية ويمكن أن تنتشر بين الدواجن المنزلية مثل الدجاج والديوك الرومية والبط والأوز، وينتقل هذا المرض عبر الاتصال ببراز الطيور المصابة أو الإفرازات من الأنف أو الفم أو العين، وتظهر أعراضه في التهاب الحلق وآلام في العضلات وضيق التنفس.فيروس الإرف «الفيروسات الجدرية»:يصيب الأغنام والماعز وينتقل منها إلى الإنسان باللمس، وتظهر الأعراض على شكل بثور، لتتطور وتصبح قرحا مؤلمة، وتظهر غالبا على اليد.السعفة:وتعد من أكثر الأمراض الجلدية الشائعة التي تصيب الإنسان، وتنتقل من الكلاب والقطط، وهي عبارة عن عدوى فطرية تصيب الذراعين والساقين، وتسبب طفحا جلديا يسبب الحكة.حمى الببغاء:تصيب الببغاوات وطيور الكناري وأنواع أخرى من الطيور مثل الديك الروى والحمام والبط، يصاب البشر غالباً بالمرض من الطيور المصابة عن طريق استنشاق البكتيريا من الريش، وتظهر أعراضه في التهاب الدماغ والتأثير على القلب.حمى خدش القطط:وهي إصابة فيروسية تنتقل عن طريق الجروح أو الخدوش، خاصة عندما تقوم القطط بخربشة الشخص، ويصعب التئام هذا الجرح، وتظهر الأعراض على هيئة ارتفاع في درجة الحرارة، وتضخم في الغدد الليمفاوية وحكة جلدية وظهور انتفاخات جلدية.الجرب:يظهر على شكل حكة شديدة جدا على الجلد، تسببها مجموعة من الطفيليات تسمى السوس، وتنتقل من الكلاب والقطط إلى الإنسان، ويشعر معها المريض برغبة في الحكة الدائمة.التوكسوبلازما:هو طفيل ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان ويصيب الجهاز العصبي المركزي والقلب والعينين والكبد، وكلما قلت المناعة كلما كان أشرس، وفى بعض الحالات يسبب الإجهاض والوفاة.المقوسات:عدوى طفيلية تنتقل إلى الإنسان عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات خاصة القطط، وقد يؤدى إلى تلوث حاد في الدماغ، وقد يؤثر على الأجنة التي تتعرض لإصابة في مراحل مبكرة من الحمل، وقد يؤدى إلى العمى أو التأخر الذهني.الجمرة الخبيثة:مرض حاد تسببه بكتيريا تصيب الحيوانات الأليفة، والماشية مثل الأبقار والاغنام، ويصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر بالحيوانات المصابة، وتظهر الأعراض غالبا على هيئة غثيان وضيق تنفس وحمى.