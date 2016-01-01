تثير عمليات تكبير الثدي القلق بين الكثير من السيدات الراغبات في إجراء تصحيح عيب خلقي بالثدي، أو لمعالجة صغر حجم الثدي، ولكنهن يقلقن من الإصابة بالسرطان.
وعلّق الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أنه تتردد الكثير من الشائعات التي لا محل لها من الصحة والتي تربط بين إجراء تكبير الثدي وبين الإصابة بالسرطان بسبب السيلكون.
وأضاف محمد عماد، في منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن الطب التجميلي يشهد حاليًا طفرة تكنولوجية هائلة لا مجال معها إلى الخوف، حيث تتم جميع العمليات الترميمية والعلاجية بأحدث الأدوات التي تقلل قدر الإمكان من الإجراء الجراحي، ومن تحقيق مضاعفات جانبية خطيرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حقيقة أم إشاعة.. علاقة السيليكون والإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق