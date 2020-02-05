

الشرطة في خدمة الشعب و"الحيوان".. دورية تحاول إنقاذ كلب من التسمم الشرطة في خدمة الشعب و"الحيوان".. دورية تحاول إنقاذ كلب من التسمم

في ظل إقدام البعض في الآونة الأخيرة، على استخدام السم لقتل الكلاب الضالة في الشوارع، سواء بسبب الإزعاج أو خوفاً منهم، وقفت مجموعة من رجال الشرطة التابعين لقسم التجمع الثالث في القاهرة الجديدة، أمام كلب يحاولون إنقاذه.



تفاجأ العاملون بالجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان، أول أمس، بمكالمة هاتفية من قبل أحد رجال الشرطة، تفيد بوجود كلب مسموم في التجمع الثالث، ويطلبون منهم أن يأتوا لإنقاذه: "حد اتصل بالرقم بتاعنا قالوا إحنا قسم التجمع الثالث، فيه كلب مسموم قدمنا عند الجامعة الألمانية بوابة 5 عايزين حد ينقذه"، وفقا لقول عبدالرحمن يوسف رئيس الجمعية لـ "الوطن".



لم يقتصر الأمر على الاتصال فقط، بل حاول رجال الشرطة إنقاذ الكلب من خلال وضع مياه وملح له، بحسب يوسف: "قالولنا في التليفون إحنا حاولنا نديله ميه بملح عشان يرجع"، وعندما استفسرت الجمعية عن كيف توصلوا للرقم للتأكد من المعلومات، ردوا عليهم بأنهم بحثوا على موقع جوجل على جمعية للرفق بالحيوان.

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على الفور توجه رئيس الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان، من المعادي إلى التجمع الثالث، حيث فوجئ برجال الشرطة، ينتظرون وصوله لإنقاذ الكلب، قائلا: "روحت لاقتهم واقفين جنب الكلب، عربية دورية كاملة ضابط والأمناء، ومرضيوش يمشوا غير لما يطمنوا عليه، وفعلا اسعفناه ودلوقتي هو تحت الملاحظة"." طبعا استغربنا ده".. هكذا وصف "يوسف" تصرف رجال الشرطة، الذين لم يكتفوا فقط بمحاولة إنقاذ الكلب بجلب مياه وملح له، بل ظلوا يبحثون عن جمعيات الإنقاذ ورفضوا تركه: "هما كمان كانوا في مكان مقطوع وعملوا مجهود كبير عشان عايزين ينقذوا كلب رفضوا يتصوروا أو تتكتب أساميهم لما قولت هنزل اللي حصل على الفيسبوك".وأشار "يوسف"، إلى دور الدفاع المدني دائما معهم في إنقاذ الحيوانات والتعامل السريع مع البلاغات المقدمة: "دايما بيساعدونا لو مثلا قطة متعلقة في كوبري بنكلم النجدة بيبعتوا عربية ويقعدوا يتصلوا كل شوية ولو الموضوع طول يبعتوا دورية شرطة".كما نوه رئيس الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان، إلى أن وزارة الداخلية أكثر الأجهزة في الدولة التي تهتم بالرفق بالحيوان: "في تاريخ حياتي في الإنقاذ مشوفتش جهاز زي الداخلية بيهتموا بالحيوان وبيتعاونوا معانا في بلاغات تعذيب الحيوانات وبيتحركوا على طول".