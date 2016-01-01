احذر.. نقص هذا الفيتامين يؤثر على صحة الجلد

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صورة الخبر: فيتامين A
فيتامين A


يلعب فيتامين A دورًا كبيرا في حياة الإنسان فهو ضروري للحامل والمُرضع، بالإضافة إلى دوره في تحسين الجهاز المناعي، ومضاد للأكسدة، ويساعد على تحسين وظائف القلب والرئتين.

وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أسرار فيتامين A الصحية:

- يحارب شيخوخة الجلد
- يخفف من جفاف البشرة
- تمنع تصبغ الجلد
- تجاعيد البشرة حول

وكشفت استشاري التغذية العلاجية عن المصادر المهمة لفيتامين A:

الأجبان
اليقطين
برتقال
جزر
الخضار الورقية
البيض
اللحم الأحمر
البروكلي
السمك
المشمش
البطاطا الحلوة

المصدر: elbalad

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