تمتلك كل فاكهة فوائد مختلفة عن الأخرى وتساهم في علاج عدد من الأمراض والوقاية منها، ومن أبرز الفواكه التي تتمتع بعدد كبير من العناصر المفيدة للجسم "الرمان".
وشرح الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية أن من أشهر ما يعالجه الرمان، مشاكل التهاب القولون، حيث تعددت الدراسات التي أكدت أن تناول الرومان يعالج القولون ويمكن أن يجعل الشخص لا يحتاج إلى الدواء.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يحتوي الرمان على فوائد أخرى، وفقا لما ذكره أبو النصر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" حيث وصفه بـ "واحد من نعم ربنا على الأرض" كما يلي:
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التعليقات على "يعالج القولون والتهاب المفاصل ويؤخر الشيخوخة".. 15 فائدة للرمان
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