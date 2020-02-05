

"يعالج القولون والتهاب المفاصل ويؤخر الشيخوخة".. 15 فائدة للرمان "يعالج القولون والتهاب المفاصل ويؤخر الشيخوخة".. 15 فائدة للرمان

تمتلك كل فاكهة فوائد مختلفة عن الأخرى وتساهم في علاج عدد من الأمراض والوقاية منها، ومن أبرز الفواكه التي تتمتع بعدد كبير من العناصر المفيدة للجسم "الرمان".



وشرح الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية أن من أشهر ما يعالجه الرمان، مشاكل التهاب القولون، حيث تعددت الدراسات التي أكدت أن تناول الرومان يعالج القولون ويمكن أن يجعل الشخص لا يحتاج إلى الدواء.



ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يحتوي الرمان على فوائد أخرى، وفقا لما ذكره أبو النصر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" حيث وصفه بـ "واحد من نعم ربنا على الأرض" كما يلي:

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- يستخدم الرمان كدواء التهاب المفاصل.- يعمل الرمان على تنظيف الشرايين من الدهون الضارة .- يقي من مشكلة هشاشة العظام.- يساهم الرمان في علاج التهابات العيون.- فعال في حل مشكلة الضعف الجنسي.- غني بالفيتامينات والمعادن.- يعتبر الرمان مضاد حيوي طبيعي للبكتريا الممرضة وينظف ويطهر جسمك .- يقي من ضعف الذاكرة وأعراض الزهايمر .- يحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.- يؤخر الرمان الشيخوخة.- تناول الرمان بعد ممارسة الرياضة يخلص الشخص من آلام العضلات.- يعالج الرمان تضخم و التهاب البروستاتا.- يقي الرمان من التهاب لثة الأسنان.- يخفض كوليسترول الدم المرتفع.- يقي الرمان من السرطان.