سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على البوتاجاز؟

يفضل المصريون تسخين الخبز على نار البوتجاز وهو ما يعرف باسم "العيش المقمر"، ورغم أنها وسيلة سريعة لتسخين الخبز خاصةً بعد الاحتفاظ به في الثلاجة، إلا أنها عادة كارثية؛ تسبب العديد من المشاكل الصحية، وتصيب بمرض السرطان.
ماذا يحدث عند تسخين الخبز على البوتاجاز؟
بحسب ما نشره موقع "health24"، فإن تسخين الخبز على النار يتسبب في إفراز مادة الأكريلاميد acrylamide، وهي مادة خطيرة تسبب الإصابة بالسرطان.
لا يتوقف الأمر على مجرد تسخين الخبز فقط، بل تزداد الخطورة كلما طالت مدة وضع الخبز على النار؛ ليتحول لونه إلى الأسود المحترق، فتزداد مادة الأكريلاميد acrylamide بنسبة أكبر ما يجعله أكثر خطورة وضررًا.
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