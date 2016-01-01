وجه مؤمن زكريا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة لـ وزجته عقب خسارة نجله قبل ولادته، حيث دعا لها بالشفاء، وطالبها بتجاوز الأمر.
وكتب مؤمن زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "حبيبتى الف سلامة عليكى قدر الله وماشاء فعل ان شاء الله ربنا يعوضنا بمولود جديد ويبركلنا فى مالك يارب.. الحمد الله".
ويغيب مؤمن زكريا عن الأهلي خلال الفترة الحالية؛ نظرا لإصابته بمرض "التهاب في الأعصاب".
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التعليقات على صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا
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