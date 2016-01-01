صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا

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صورة الخبر: مؤمن زكريا
مؤمن زكريا


وجه مؤمن زكريا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة لـ وزجته عقب خسارة نجله قبل ولادته، حيث دعا لها بالشفاء، وطالبها بتجاوز الأمر.

وكتب مؤمن زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "حبيبتى الف سلامة عليكى قدر الله وماشاء فعل ان شاء الله ربنا يعوضنا بمولود جديد ويبركلنا فى مالك يارب.. الحمد الله".

ويغيب مؤمن زكريا عن الأهلي خلال الفترة الحالية؛ نظرا لإصابته بمرض "التهاب في الأعصاب".

كان الإعلامى أحمد شوبير، كشف عن تفاصيل سفر مؤمن زكريا لـ أمريكا لتلقي العلاج اللازم من أجل العودة مجددًا للملاعب، مؤكدًا أن اللاعب تحسنت حالته بشكل كبير.

لعب مؤمن زكريا مع الأهلي 150 مباراة، سجل 42 هدفًا وشارك في 93 مباراة بالدورى الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف.

المصدر: elbalad

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