يصطدم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بمنافسه بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً باستاد الدفاع الجوي في إطار الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري الممتاز.
ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو ساعٍ إلى الثأر من فريق بيراميدز، والذي فشل النادي الأهلي في تحقيق أي فوز عليه حتى الآن منذ انطلاق مسيرته الموسم الماضي.
ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر تايم سبورت وأون سبورت بشكل حصري.
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التعليقات على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة
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