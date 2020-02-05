

رمال ورياح مثيرة للأتربة وأمطار .. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.. رمال ورياح مثيرة للأتربة وأمطار .. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس..

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الخميس، بالقاهرة الكبرى، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 21



درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 23



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 23



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 24



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 26



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 23



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22