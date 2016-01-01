خبير مالي: مصر قادرة على جذب استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد الخبير المالى محمد سعيد، رئيس شعبة شركات البرمجيات، أن مصر قادرة على جذب استثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن تم التصديق على إنشاء المجلس القومى للذكاء الاصطناعى منذ شهرين.
وتابع "إنشاء المجلس القومى للذكاء الاصطناعى يؤكد أن مصر لديها استراتيجية لهذا القطاع وتسعى لإنتاج منتج ذكاء اصطناعى خاص بها وبناء كوادر مصرية قادرة على العمل فى هذا القطاع".
وأضاف سعيد، فى تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطوير القطاعات الاستثمارية المختلفة و الحصول على نتائج مذهلة ، فعلى سبيل المثال صناعة الأدوية باستنباط معالجات جديدة واكتشاف الأمراض بدقة وتحديد المرض ووصف العلاج، إضافة إلى مجال التعدين والاستكشافات البترولية يوفر للشركات مزيد من الوقت و المال ومن خلال البيانات يمكن تحديد أماكن التنقيب عن البترول والغاز والمعادن النفيسة.
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