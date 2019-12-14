

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 6 - 2 - 2020 أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 6 - 2 - 2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الخميس 6 – 2 - 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

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الطماطم: 6 جنيهاتالبطاطس: 5 جنيهاتالخيار: 6 جنيهاتالثوم :11 جنيهًاالجزر: 3.5 جنيهالبصل: 6 جنيهاتالفاصوليا :12 جنيهًاالكوسة : 9 جنيهاتأسعار الفاكهة اليوم في مصرالبرتقال : 6 جنيهاتجوافة: 7.5 جنيهالموز : 10 جنيهاتالفراولة : 12 جنيهًا