

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2020 أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2020

يعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.



وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:



أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة: السعر

عيار 24: 782 إلى 784 جنيهًا

عيار 22: 717 إلى 719 جنيهًا

عيار 21: 684 إلى 686 جنيهًا

عيار 18: 586 إلى 588 جنيهًا

عيار 14: 456 إلى 457 جنيهًا

عيار 12: 391 إلى 392 جنيهًا

الأونصة:24311 إلى 24382 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5472 إلى 5488 جنيهًا

الكيلو: 781714 إلى 784000 جنيه

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة: السعر

عيار 24: 790.55 جنيه

عيار 22: 724.68 جنيه

عيار 21: 691.75 جنيه

عيار 18: 592.92 جنيه

عيار 14: 461.16 جنيه

عيار 12: 395.28 جنيه

عيار 9: 296.46 جنيه

أوقية الذهب: 24586 جنيه

جنيه الذهب: 5534 جنيهًا

كيلو الذهب: 790552 جنيهًا