يعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.
وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:
أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: السعر
عيار 24: 782 إلى 784 جنيهًا
عيار 22: 717 إلى 719 جنيهًا
عيار 21: 684 إلى 686 جنيهًا
عيار 18: 586 إلى 588 جنيهًا
عيار 14: 456 إلى 457 جنيهًا
عيار 12: 391 إلى 392 جنيهًا
الأونصة:24311 إلى 24382 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5472 إلى 5488 جنيهًا
الكيلو: 781714 إلى 784000 جنيه
ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة: السعر
عيار 24: 790.55 جنيه
عيار 22: 724.68 جنيه
عيار 21: 691.75 جنيه
عيار 18: 592.92 جنيه
عيار 14: 461.16 جنيه
عيار 12: 395.28 جنيه
عيار 9: 296.46 جنيه
أوقية الذهب: 24586 جنيه
جنيه الذهب: 5534 جنيهًا
كيلو الذهب: 790552 جنيهًا
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التعليقات على أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2020
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