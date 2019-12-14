

نرصد أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق.. الخميس نرصد أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق.. الخميس

شهدت أسعار الأسمنت المحلية، حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات، الخميس 6 فبراير 2020، وترصد «بوابة أخبار اليوم»، أسعار مواد البناء المحلية، وفقًا لأحدث الأسعار بالسوق المصرية.



الأسمنت المسلح



وسجل سعر الأسمنت المسلح 800 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 763 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 778 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 763 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 800 جنيهً للطن، وأسمنت النصر 773 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 778 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 800 جنيه للطن، وأسمنت العسكري 765 جنيهًا للطن.

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الأسمنت الأبيضوسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 710 جنيهات للطن، وأسمنت النخيل 705 جنيهات للطن، وسجل أسمنت الواحة 710 جنيهات للطن، وأسمنت التوفير 705 جنيهات للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 810 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 828 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.