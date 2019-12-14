

المؤشر «نيكي» يرتفع 1.38% في بداية التعامل بطوكيو المؤشر «نيكي» يرتفع 1.38% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.



وزاد «نيكي» 1.38% في المئة مسجلا 23641.10 نقطة، في حين صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.24 في المئة إلى 1722.95 نقطة.



ويشار إلى أن المؤشر «نيكي» القياسي ارتفع في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الأربعاء.

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وزاد «نيكي» 1.16% في المئة مسجلا 23351.47 نقطة، في حين صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.04 في المئة إلى 1701.79 نقطة.