ارتفع المؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وزاد «نيكي» 1.38% في المئة مسجلا 23641.10 نقطة، في حين صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.24 في المئة إلى 1722.95 نقطة.
ويشار إلى أن المؤشر «نيكي» القياسي ارتفع في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الأربعاء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على المؤشر «نيكي» يرتفع 1.38% في بداية التعامل بطوكيو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق