قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قامت باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتعامل مع أى حالة يشتبه أنها مصابة بـ فيروس كورونا.
وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الفترة الأخيرة تم نشر خبر أن الصين طلبت من مصر كمامات، مؤكدًا ان الصين تنتج 20 مليون كمامة فى اليوم و مصر تنتج 60 مليون كمامة فى العام.
وأوضح المستشار نادر سعد، أن أسعار الكمامات ارتفعت بسبب قيام المواطنين بشرائها بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا " لا داع لارتداء الكمامة لأن مصر خالية من الكورونا" .
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التعليقات على عاجل.. الحكومة تطالب المواطنين بعدم ارتداء الكمامات.. فيديو
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