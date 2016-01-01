في اليوم العالمي للإنترنت الآمن.. كيفية التعامل مع الزوج عاشق الأفلام الإباحية

يحتفي العالم في 5 من فبراير من كل عام بـ اليوم العالمي للإنترنت الآمن، حيث قدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ"صدى البلد" نصائح للزوجة في كيفية التعامل مع الزوج الذي يشاهد أفلاما إباحية.
ونصح الدكتور وليد هندي، الزوجة بالحفاظ على استمرار العلاقة الزوجية وحماية الأسرة من الطلاق بما يلى:
- - تجاوز الشعور بالصدمة الناتج عن الموقف.
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