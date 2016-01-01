في اليوم العالمي للإنترنت الآمن.. كيفية التعامل مع الزوج عاشق الأفلام الإباحية

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كيفية التعامل مع الزوج عاشق الأفلام الإباحية


يحتفي العالم في 5 من فبراير من كل عام بـ اليوم العالمي للإنترنت الآمن، حيث قدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ"صدى البلد" نصائح للزوجة في كيفية التعامل مع الزوج الذي يشاهد أفلاما إباحية.

ونصح الدكتور وليد هندي، الزوجة بالحفاظ على استمرار العلاقة الزوجية وحماية الأسرة من الطلاق بما يلى:

- - تجاوز الشعور بالصدمة الناتج عن الموقف.

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- - عدم مواجهة الزوج بالحقيقة.

- - التعرف على الوسيلة الذي يستخدمها الزوج لمشاهدة الأفلام الإباحية للحد من المشاهدة.
- - انشغال الزوج بالرسائل اليومية والحديث معه عن الاهتمامات المشتركة.

- - الانتظام في ممارسة العلاقة الزوجية.

- - مشاركة الزوج في ممارسة الرياضة.

- - الاستماع إلى الأغاني ومتابعة التليفزيون.

- - تنمية مهارات السلوك الجنسي للزوجة بما لا يتعارض مع الشرع.

- - تنمية النزعة الدينية عند الزوج.

المصدر: elbalad

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