شاهد ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر لمدة أسبوع



الجزر الجزر

يعد الجزر من الخضراوات التى يفضلها العديد من الأشخاص، ولكن الكثير منهم لا يعلم الفوائد العديدة التى يحتوى عليها الجزر.



ووفقًا لموقع "webmd" إليكم أهم الفوائد التى تعود على الجسم عند تناول الجزر.



1- يقوي العظام والمفاصل والعضلات، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د .

2- يقوي بنية الجسم، ويساعد على النمو السليم ، وذلك لاحتوائه على العناصر البروتينية الهامة.

3- يضبط مستوى ضغط الدم، لاحتوائه على الأملاح القلوية الهامة مثل البوتاسيوم.

4- يعمل بشكل جيد للحصول على بشرة نضرة وخالية من المشاكل، كونه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ الذي يقاوم البقع والندوب ويزيل كافة التصبغات عن البشرة، وخاصة تلك الناتجة عن أشعة الشمس.

5- يساهم في تقوية النظر، لاحتوائه على مركب الكاروتين الهام.

6- يسهل عمل الجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بمشكلاته المختلفة، بما في ذلك الإمساك.

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7- يزيد من ليونة الأمعاء، ويعالج مشاكل المعدة.8- يعتبر من أفضل الأغذية الصحية النساء الحوامل.