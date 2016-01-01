تعرف على نسبة النجاح.. 38 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد حصول 38 طالبا على الدرجة النهائية كاملة بجميع مواد الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادى على مستوى مراكز المحافظة الخمس.



وقال صلاح ميرغنى، مدير عام التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن نسبة النجاح بلغت ٩٢.٨٪، وحصل ٣٨ طالبا على مستوى المحافظة على الدرجة النهائية من إجمالي المتقدمين للامتحانات، والذين بلغ إجماليهم ٤٤٧٥ طالبا، وتغيب منهم ١٧ طالبا.

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كما بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على أكثر من ٥٠٪، ٤١٤٠ طالبا، بينما حصل ٣١٨ طالبا على أقل من ٥٠٪.واعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.5%.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد عزب، وكيل وزارة التعليم.من جانبه، أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين والمتميزين، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة، للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة، والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة.وأوضح أنه سيتم خلال العام الجاري الانتهاء من توسعة وإحلال وإنشاء 69 مدرسة بتكلفة 338.7 مليون جنيه، حيث تساهم في إتاحة الخدمة التعليمية لـ 35 ألف تلميذ بإجمالي 953 فصلا مدرسيا، لافتا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم جميع أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة التقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.من جانبه، قال محمد عزب، وكيل وزارة التعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 96405 طلبة، حضر منهم 93807 طلبة، وبلغ عدد الناجحين 69913 طالبا.وأكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وانتهاء أعمال رصد الدرجات، ومن المقرر اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات يوم الخميس الماضي، وتم البدء في تصحيح المواد يوم الأحد، وتم التشديد على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها.وأضاف أنه من المقرر اعتمادها من جانب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإعلانها على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية لأبنائنا الطلاب.كما أوضح رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 بلغ 119290 طالبا وطالبة موزعين على 671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية.واعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019 - 2020 بنسبة نجاح بلغت 75.66%.وقال محافظ قنا، إنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 51154 طالبًا وطالبة حضر منهم 49884 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، حقق النجاح 37741 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.66%.كما اعتمد المحافظ، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي المهني، حيث تقدم لتأدية الامتحان 1937 طالبا حضر منهم 1762 وبلغت نسبة النجاح 94.8%.وأعرب عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، وقدم الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مطالبًا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.وينشر موقع "صدى البلد"، رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، بعد تعديل شكل إعلانها رسميًا، وتحميل نسخة جديدة من النتيجة تظهر للطالب درجته في كل مادة من المواد إلى جانب طريقة الألوان التي سبق إعلان النتيجة بها منذ أيام.ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 في شكلها المعدل من خلال الضغط على الرابط التالي:http://studg11.emis.gov.eg/وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أمس، الثلاثاء، أنه من المقرر أن تتيح الوزارة تعديلا جديدا في شكل إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 عبر الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان النتيجة على الموقع الرسمي على للوزارة على الإنترنت.وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه عندما يدخل طلاب ٢ ثانوي اليوم على رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، سيجد كل طالب الدرجة التي حصل عليها في كل مادة مكتوبة.وأضاف وزير التربية والتعليم أنه في النسخة المعدلة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، ستكون الدرجة الكلية لكل مادة من 100 درجة وليس من 400، حتى يسهل على الطالب حساب الأرقام ومعرفة مستواه في كل مادة.وتعليقا على الجدل الذي عاشه الطلاب أمس الأول، الاثنين، بعد أن فوجئوا بأن كل مادة في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 توحي بأن الدرجة الكلية من لكل مادة من 400، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: "هذه النسخة التي ظهرت للطلاب ظهرت بشكل غير مقصود، أما النسخة الصحيحة المبسطة التي سيسهل على الطلاب فهمها وقراءة وفهم درجاتها بسهولة فسوف تظهر اليوم، ونؤكد أن كل مادة عليها 100 درجة فقط".وأوضح المصدر أن الوزارة حرصت على إعلان الدرجات للطلاب بعد إعلان النتيجة بالألوان، تلبية لمطالب الطلاب وأولياء الأمور الذين طلبوا معرفة مستوى أبنائهم بشكل واضح.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 مساء الأحد الماضي بالألوان وليس الدرجات.وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 كالتالي:تشير المنطقة الزرقاء إلى "أن الطالب حقق مستوى عاليا من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول"، وتشير المنطقة الخضراء إلى أن "الطالب حقق مستوى مناسبا من التوقعات للفصل الدراسي الأول".بينما تشير المنطقة الصفراء إلى أن "الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني"، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى "أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج إلى الصف الثاني الثانوي".وقال وزير التربية والتعليم: "إذا لم يأخذ الطالب الاختبار إلكترونيا، فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي".