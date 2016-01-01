ما حقيقة حرمان روسيا من المشاركة في مونديال قطر؟

دحض الرئيس الشرفي للاتحاد الروسي لكرة القدم فياتشيسلاف كولوسكوف، كل الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية حول حرمان روسيا من المشاركة في مونديال 2022.
وقال كولوسكوف لموقع "championat.com": "ترهات جديدة تتردد من وقت لآخر. لا يمكن للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) منع أي شخص، فهذه القرارات هي مسؤولية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".
وتابع كولوسكوف: "عندما يصدر الفيفا أي بيان في هذا الموضوع، سيكون من المنطقي التعليق على هذه المعلومات. كلما علقنا على أي هراء، كلما زاد عدد المشكلات التي سنواجهها. استفزاز عادي آخر".
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