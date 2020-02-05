بـ"الجرائد أو المدفأة".. 6 طرق طبيعية للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة

آخر الأخباراخبار منوعة › بـ"الجرائد أو المدفأة".. 6 طرق طبيعية للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة

صورة الخبر: بـ"الجرائد أو المدفأة".. 6 طرق طبيعية للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة
بـ"الجرائد أو المدفأة".. 6 طرق طبيعية للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة

رائحة القدم الكريهة التي تنبعث من الأحذية تعتبر من المشكلات الشائعة التي تتسبب في إزعاج الكثير، ويرجع أسبابها إلى تعرق القدم وارتداء الشربات والأحذية الرديئة.

في هذا الصدد نقدم لك أهم الطرق البسيطة التي تخلص من تلك الرائجة، وفقا لما ذكر موقع "misterminit":

1- وضع الحذاء بالقرب من المدفأة أو في مكان مشمس، حث يساعد ذلك على منع نمو البكتيريا التي تسبب الرائحة.

2- يمكنك تجميد الحذاء ذي الرائحة الكريهة من خلال وضعه في كيس بلاستيك في الفريزر لمدة يوم واحد، ما يؤدي إلى قتل البكتيريا المنتجة للرائحة.

3- يمكنك استخدام قشر الليمون أو البرتقال، ووضعه داخل الحذاء ذو الرائحة الكريهة، وتركه لمدة يوم، حيث إن قشر الحمضيات له رائحة رائعة تخلصك من الرائحة الكريهة للحذاء.

4- استخدم كيش الشاي بوضعه على الماء المغلي لبضع دقائق ثم انزعه واتركه يبرد لمدة 5 دقائق قبل وضعه في الحذاء وتركه لمدة ساعة.

5- يمكنك وضع صودا الخبز في الحذاء ثم تركه لمدة يوم واحد ليمتص الرائحة.
6- استخدم ورق الجرائد بوضعها داخل الحذاء وتركها لمدة يوم كامل، حيث إن ورق الجرائد يعمل على امتصاص الرائحة الكريهة من الحذاء.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بـ"الجرائد أو المدفأة".. 6 طرق طبيعية للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36177

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager