خالد الغندور يرد على تغريدة تركي آل الشيخ بشأن الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو



خالد الغندور خالد الغندور

ردّ الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق على تغريدة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ورئيس الأهلي الشرفي بشأن قرعة مباريات دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ونشر تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور".



واختتم: "مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا أتحدث عن كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".

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يُذكر أن الأهلي يستحيل أن يواجه الزمالك نظرًا لوجود الفريقين ضمن "المستوى الثاني" بعد تأهلهما وصيفين لمجموعتيهما.وأكد خالد الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" أن مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 فبراير المقبل في الإمارات ووسط جمهور كبير مشددًا ان المباراة ستكون الفيصل.وأضاف خالد الغندور أن الأهلي تأهل لـ دور الـ 8 في آخر ثانية من مباراة الهلال السوداني أما الزمالك فتأهل منذ فترة طويلة مشددا أن فريق بيراميدز والذي كان تركي رئيسه من قبل فاز على الاهلي في الدوري والكأس.وتابع أن آخر مباراة سوبر بين الأهلي والزمالك تمكن من الفوز بها الزمالك.وأكمل أنه كان يتنمي للزمالك مواجهة الأهلي في دور الـ 8 ولكن تعادل الأهلي أمام الهلال حال دون ذلك.https://www.facebook.com/khaledbondokelghandour/videos/1553298754837703/?t=0