

أطعمة وأعشاب مهملة لتدفئة الجسم وإنقاص الوزن أطعمة وأعشاب مهملة لتدفئة الجسم وإنقاص الوزن

توجد أطعمة عديدة تساعد على رفع درجة حرارة جسمك لجعلك تشعر بالدفء ، وبعضها يمكن أن يخفض درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بالبرد خلال فصل الشتاء.



وإليك أبرز تلك الأطعمة التى تبقى جسمك دافئًا خلال الشتاء.



1- الفلفل الحار

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يساعد تناوله فى تحفيز حرارة الجسم فهو يحتوى على مركب كيميائي يقوم بتحويل الطاقة إلى حرارة، مما يساعد على حرق الدهون ومنحك التدفئة.2. الفلفل الأسوديحتوي الفلفل الأسود على مركب يعطي الفلفل الأسود طعمه اللاذع، وهذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على جسمك دافئ خلال فصل الشتاء. ونستخدم الفلفل الأسود عن طريق إضافته إلى الحساء الساخن.. 3. الزنجبيليستخدم الزنجبيل على نطاق واسع كتوابل أو دواء شعبي فهو يحتوي على مادة البوليفينول النفاذة المعروفة باسم الجنكولات مثل 6-shogaol و 6-gingerol و zingeron التي لها تأثيرات حرارية، ومن المعروف أن هذه المركبات تقوم بتسخين الجسم.4. البصلتم استخدام البصل في الطب الصيني التقليدي للحفاظ على دفء الجسم، وتناول البصل سيزيد من درجة حرارة الجسم ويبقيك دافئًا خلال الشتاء البارد.5. الخردلهو من التوابل النفاذة الأخرى المعروفة بإبقاء جسمك دافئًا خلال فصل الشتاء.6. بذور السمسم والحبوب الكاملةهي مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة ، والتي تستغرق بعض الوقت للهضم في الجسم، وخلال هذه العملية، يستخدم الجسم طاقة إضافية لهضم الطعام ، وهذا بدوره يجعل جسمك أكثر دفئًا.