أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 5 - 2 - 2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الأربعاء 5 - 2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي:
استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الأربعاء ، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.83 للشراء و 15.73 للبيع.
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