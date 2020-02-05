أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-2-2020..

سجَّلت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، 5-2-2020 في مصر، تراجعا ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب.
واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، 5-2-2020
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، ارتفاعا لـ 685 جنيها اليوم.
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