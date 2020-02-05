أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-2-2020..

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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-2-2020..

سجَّلت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، 5-2-2020 في مصر، تراجعا ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، 5-2-2020

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، ارتفاعا لـ 685 جنيها اليوم.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى 783 جنيها.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 حوالى 587 جنيها اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.

المصدر: صدى البلد

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