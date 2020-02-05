

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-2-2020.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-2-2020..

سجَّلت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، 5-2-2020 في مصر، تراجعا ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، 5-2-2020



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، ارتفاعا لـ 685 جنيها اليوم.

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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى 783 جنيها.وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 حوالى 587 جنيها اليوم.ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.