فيديو جراف| أبرز إرشادات التعليم قبل عودة الدراسة 2020

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قائمة تعليمات رسمية جديدة بمناسبة قرب بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة تدريس بالمدارس.

ولمزيد من التفاصيل حول تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تابعوا الفيديو جراف التالى.

المصدر: elbalad

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