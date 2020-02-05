درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالمحافظات 5-2-2020..

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرارا فى درجات الحرارة اليوم، الأربعاء 5-2-2020؛ حيث يسود طقس منخفض على الدلتا والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وسنتعرف فيما يلي على درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 5/2/2020.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء، على النحو التالي:
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