

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالمحافظات 5-2-2020.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالمحافظات 5-2-2020..

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرارا فى درجات الحرارة اليوم، الأربعاء 5-2-2020؛ حيث يسود طقس منخفض على الدلتا والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وسنتعرف فيما يلي على درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 5/2/2020.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم



واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء، على النحو التالي:

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بيان درجات الحرارة المتوقعة اليومالقاهرة 22الإسكندرية 22دمياط 21بورسعيد 22العريش 22رفح 21الإسماعيلية 21السويس 23مرسى مطروح 20وادى النطرون 22المنصورة 22طنطا 21سانت كاترين 11الغردقة 20شرم الشيخ 20الفيوم 17المنيا 22أسيوط 21سوهاج 22قنا 23الأقصر 24الوادى الجديد 24أسوان 24حلايب 22شلاتين 24أبو رماد 23رأس حدربة 21