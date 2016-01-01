فكرة بـ مليون جنيه.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب فوز ليفربول أمام شروزبري تاون

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صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح


كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الاول عن تفاصيل قضاء وقت فراغه، مساء أمس، عقب الفوز على شروزبري تاون في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " ستوري لـ شاشة التليفزيون الخاصة به، ويعرض عليها مسلسل " فكرة بمليون جنيه".

ويلعب نادي ليفربول مباراته المقبلة يوم السبت الموافق 15 من شهر فبراير لعام 2020 الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضد فريق نورويتش سيتي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020.

ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف، وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.

المصدر: elbalad

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