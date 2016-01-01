السبب الحقيقي لاستبعاد فرجاني ساسي من مباراة حرس الحدود.. فيديو



فرجاني ساسي فرجاني ساسي

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن السبب وراء استبعاد النجم التونسي، فرجاني ساسي، من قائمة الزمالك للقاء حرس الحدود، كان انضباطيا.



وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن باتريس كارتيرون قرر عدم استدعاء فرجانى ساسى لقائمة مباراة حرس الحدود، بسبب عدم مشاركة اللاعب بمران المستبعدين، عن مباراة أول أغسطس.



ويلتقى الزمالك مع حرس الحدود، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري.

