بعد عودة المحتجزين في اليمن.. شيخ الصيادين بالسويس: شكرًا يا ريس.. والمصري غالي أوي.. فيديو



المصريين العائدين من الصين المصريين العائدين من الصين

قال بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، وصاحب البلاغ عن اختفاء مراكب الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، إن المراكب تحصل على ترخيص من السويس، وتعمل وتنطلق خارج خليج السويس إلى حدود المياه الإقليمية المصرية.



وأضاف بكري أبو الحسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي": "تواصلت مع جهات في وزارة الخارجية للإبلاغ عن احتجاز المراكب المصرية، وطمأنونا وأكدوا أنه هناك اتصالات مع اليمن".



وتابع بكري أبو الحسن: "هذه هي مصر برجالها ورئيسها، والمواطن المصري غالي على الدولة المصرية ولدى القيادة السياسية، والرئيس السيسي أصدر توجيهاته بسرعة إعادة أبنائنا من اليمن بعد احتجازهم".

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وأكمل بكري أبو الحسن: "الظروف الأمنية في اليمن صعبة وكنا فاقدين الأمل في استعادة الصيادين المحتجزين في اليمن وكان لدينا أمل كبير في تمكن القيادة السياسية من استعادة المصريين مرة أخرى".