تداولت أنباء حول تعرض أفراد من قوات الشرطة العسكرية الروسية للقصف بريف حلب من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا.
وبحسب "روسيا اليوم"، نفى المركز الروسي للمصالحة في سوريا صحة التقارير الإعلامية.
وقال يوري بورينكوف رئيس المركز إن "المعلومات التي نشرتها في 4 فبراير عدد من وسائل الإعلام عن تعرض نقطة للشرطة العسكرية الروسية شمالي مدينة تل رفعت للقصف، منافية للواقع".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تداول أنباء عن قصف قوات روسية من قبل فصائل موالية لتركيا.. وموسكو ترد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق