تداول أنباء عن قصف قوات روسية من قبل فصائل موالية لتركيا.. وموسكو ترد



قوات الشرطة العسكرية الروسية قوات الشرطة العسكرية الروسية

تداولت أنباء حول تعرض أفراد من قوات الشرطة العسكرية الروسية للقصف بريف حلب من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا.



وبحسب "روسيا اليوم"، نفى المركز الروسي للمصالحة في سوريا صحة التقارير الإعلامية.



وقال يوري بورينكوف رئيس المركز إن "المعلومات التي نشرتها في 4 فبراير عدد من وسائل الإعلام عن تعرض نقطة للشرطة العسكرية الروسية شمالي مدينة تل رفعت للقصف، منافية للواقع".

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وأضاف أن جميع المستشارين العسكريين الروس وعناصر الشرطة العسكرية الروسية الموجودين في سوريا، "في أمان".وكانت المدفعية التركية قد قصفت مواقع للجيش السوري شمال البلاد.وأوضحت قناة تي آر تي التركية القوات الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريفي حلب الغربي والشمالي وهى تقصف مواقع للجيش السوري، منها نقطة سلحب ومطار جب الرملة وهو مطار عسكري تابع لقوات الجيش السوري.