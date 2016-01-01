بعد القاهرة وعين شمس.. هل تحظر الجامعات النقاب لعضوات هيئة التدريس؟



هل تحظر الجامعات النقاب هل تحظر الجامعات النقاب



لازالت أصداء قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس، خاصة بعدما اتخذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارا أيضا بحظر النقاب داخل الجامعة والمستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس، حيث انقسم رؤساء الجامعات حول القرار واتخاذه بالجامعات من عدمه .







واتخذ الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قرارا رقم "150"، يحظر خلاله ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملى.

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كما جاء فى القرار فى مادته الثانية بأنه يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منقبات.كما جاءت المادة الثالثة فى القرار بأن كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة الأولى والثانية يعرض نفسة للمسألة القانونية، فيما جاء فى مادته الرابعة على كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.جامعة جنوب الوادى: قرار المحكمة خاص بجامعة القاهرة فقط ولم يطلب منا تطبيق القرارفى البداية قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، إن قرار حظر النقاب وصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يتعلق تنفيذه بجامعة القاهرة فقط، موضحا أن القضية كانت رفعت ضد قرار رئيس جامعة القاهرة السابق ، والمحكمة حكمت بتأييد القرار وعدم أحقية المنقبات بالدخول لقاعات المحاضرات الدراسية.وأضاف غرباوى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن جامعة جنوب الوادى لم تأخذ قرار بحظر النقاب ، كما أنه لم يتم رفع قضايا ضد الجامعة, والقرار القضائى الصادر يخص جامعة القاهرة فقط ولم يطلب منا أحد بتطبيق القرار .وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، لا يوجد لدينا ظاهرة فى ارتداء النقاب من عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم، موضحا أن النسبة ضعيفة لا ترتقى لأن تكون ظاهرة تتطلب التفكير فى قرارات لمعالجتها ، موضحا أن القرارت فى مثل هذا الشأن لن يكون قرار فردى ، حيث لابد وأن يعرض على مجلس الجامعة ولم تتم دراسته ولم يطرح للمناقشة من قبل .وحول اتخاذ جامعة عين شمس قرارا بحظر النقاب أسوة بجامعة القاهرة، قال رئيس جامعة جنوب الوادى، إن كل جامعة لها ظروفها الخاصة وقراراهم، موضحا أن النقاب ليس بظاهرة فى جامعة جنوب الوادى حتى يصدر قرارا بحظر ارتداء النقاب، مؤكدا أن عدد المنقبات بالجامعة محدود جدا لا يتجاوز اصابع اليدين.واختتم الدكتور يوسف غرباوى حديثه بالتأكيد على أن مجلس الجامعة لم يتطرق لمناقشة حظر النقاب بالإضافة إلى أن الجامعة لم تتلقى أى قرارات بشأنه حتى من وزارة التعليم العالى.جامعة حلوان: ندرس حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس بداية الفصل الدراسى الثانىومن جانبه قال الدكتور ماجد نجم فهمى، رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة سيدرس مسألة اتخاذ قرار بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بكليات الجامعة فى بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى .وأضاف نجم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيسمع إلى مجلس الجامعة وفى ضوء مقترحات مجلس الجامعة سيتم اتخاذ القرار من عدمه .جامعة طنطا: منتقبتان فقط بهيئة التدريس ولن نحظر النقاب بالحرموبدوره ، قال الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، إن الجامعة لن تتخذ قرارا بشأن حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس المنتقبات داخل جامعة طنطا ، موضحا أنه لا داعى لاتخاذ قرارات بحظر النقاب، خاصة وأن النسبة ضيقة جدا حيث لا تتعدى عضوين من هيئة التدريس منتقبات وهذا الأمر لا يستدعى اتخاذ قرارا.وأضاف الدكتور مجدى سبع فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن الجامعة تتخذ اجراءاتها فى تنظيم دخول أعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعى ، مؤكدا أن اى عضو هيئة تدريس منتقبة تكشف عن وجهها لحارس الامن فى الكليات الوضع مستقر داخل الجامعة ، ولا يوجد ما يستدعى اتخاذ هذا القرار .وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، أكدت جامعة القاهرة أن القرار مطبق وسيتم تفعيل متابعته خلال الفترة المقبلة وأن الجامعة مؤيدة للقرار وتحترم احكام القضاء .