الاتحاد السوداني يفجر مفاجأة: الأهلي تقدم بشكوى ضد الهلال



الهلال والأهلي الهلال والأهلي

تسلم الاتحاد السوداني، خطابًا رسميًا من الكاف، اليوم الثلاثاء، يتضمن التفاصيل والقرارات المتعلقة بأحداث مباراة الهلال وضيفه الأهلي المصري التي جرت السبت الماضي في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.



وفجر حسن أبو جبل، الأمين العام لاتحاد الكرة السوداني، مفاجأة، حين كشف أن الأهلي تقدم بشكوى ضد الهلال، عكس ما ورد في بيان النادي المصري، أمس الإثنين، الذي أكد فيه أنه لم يتقدم بشكوى ضد الفريق السوداني.



وأوضح أبو جبل في بيان، حصل على نسخة منه، أن الاتحاد الأفريقي أفادهم رسميًا، أمس الإثنين، بشكوى رسمية تقدم بها الأهلي الأحد الماضي ضد الهلال.

