سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4/02/2020 هزة أرضية على بعد 33 كم جنوب الجيزة.
وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية كانت الساعة 9:06 مساء بالتوقيت المحلى بقوة 2.53 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 29.7160 شمالا، وخط الطول 31.1923 شرقا، وشعر بها بعض المواطنين القريبين من منطقة دهشور والعياط ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات.
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
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التعليقات على زلزال بقوة 2.5 درجة يضرب جنوب الجيزة دون خسائر
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