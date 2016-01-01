اكتشف بنفسك علاقة الفلفل الأسود بمحاربة السرطان

يعد الفلفل الأسود أحد التوابل الأساسية في المنزل، ولا يخلو أي مطبخ من الفلفل الأسود، واتضح أنه مليء بالعديد من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم، كما أن الفلفل الأسود يكافح السرطان ويساعد في إنقاص الوزن، حيث نشر موقع "health line" الفوائد الصحية للفلفل الأسود، وتشمل:
- مضادات الأكسدة في الفلفل يمكن أن تمنع أو تصلح الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وبالتالي تساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكبد.
- يزيد استهلاك الفلفل الأسود من إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، مما يسهل عملية الهضم، وتجنب مشاكل الإسهال والإمساك.
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