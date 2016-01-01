من الألف للياء.. 14 مشكلة خطيرة يتعرض لها الأطفال حديثو الولادة



الأطفال حديثو الولادة الأطفال حديثو الولادة



مع ولادة كل طفل رضيع تولد مع مشكلة سواء كانت بسيطة ام كبيرة، حيث أنه كلما تشخيص المشكلة في وقت سريع كلما كان حلها أسهل وأكثر فاعلية.



وعلق الدكتور هاني خضر أخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده ماجستير جامعة عين شمس، إن هناك العديد من المشاكل الجراحية التي من الممكن ان تصيب المولود حديث الولادة، الا ان الانتباه اليها سريعا واكتشافها مبكرا، يمكن ان يوفر الكثير على الآباء، والطفل فيما بعد.





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وتابع خضر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاخباري، ان اغلب الاطفال حديثي الولادة يتم عمل كشف روتيني لهم، والذي يقوم به طبيب الأطفال الذي يستقبل المولود، ويمكن لهذا الإجراء أن يجعل الطبيب يشخص اى مشكلة يعاني منها الطبيب.أما في حالة عدم الالتفات لحالة الطفل فور ولادته، فقد أكد خضر أنه يأتي دور اسره الطفل بأن يكونوا على وعي والإرشادات والمعلومات والقيام بالتدخل الفوري لان التدخل المبكر هو إنقاذ لحياة الطفل.وأكد خضر انه من اكثر مشاكل حديث الولادة شيوعا بين الأطفال الرضع، تشمل ما يلي:1- انسداد القناة الدمعية:ومن أبرز أعراض انسداد القناة الدمعية أعراضه الدموع والعماس، وعلاجه مساج للقناة الدمعية و قطرة المضاد الحيوي وغالبا تتحسن قبل عمر سنه ولا تحتاج الى الجراحة.2- القرنية الكبيرة:ويمكن أن يتعرض الطفل حديثي الولادة لمشكلة القرنية الكبيرة، حيث يلاحظ الأبوين على الطفل عدم تحمل الضوء أو أن نني العين ابيض، وفي هذه الحالة يجب أن يتم استشارة طبيب الرمد فورا لاستبعاد المياه الزرقاء مشاكل أخرى خطيرة في العين .3- ربطة اللسان:غالبا لاتحتاج مشكلة ربطة اللسان الي جراحه، إلا إذا كانت تؤثر على الرضاعة او الربطه قصيره تعوق حركة اللسان.4- انسداد المرئ والناصور:ويحدث انسداد المرئ والناصور بين القصبة الهوائية والمرئ واعراضه رغاوي في اللعاب وزرقان بعد الرضاعه مع صعوبة التنفس وهنا يجب التوقف عن الرضاعة فورا والتوجه إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية .5- انسداد المعدة :وقد يظهر على الطفل الرضيع أعراض، مثل: القيء المتكرر بعد الولاده ، وحتى أسبوعين مع جوع مستمر ونقص بالوزن وظهور علامات الجفاف، وقد لا يصاحب القيء مادة صفراوية، ويعتمد العلاج على إجراء عملية جراحية.6- خروج الأمعاء من السرة:وتعتبر هذه المشكلة أحد المشكلات الواضحة، حيث ان الطفل بعد الولادة مباشرة يلاحظ الطبيب خروج الأمعاء مع الحبل السري، وفي هذه الحالة قد يخضع الطفل فورا لعملية جراحية.7- مخرج البول:وهذه المشكلة أكثر شيوعا بين الأطفال الرضع الذكور، حيث يجد الطبيب أن مخرج البول ليس في مكانه الطبيعي، وفي هذه الحالة ستحتاج الطفل لعملية تجميل تصليح مجرى البول.8- الفتق الاربي:وتعتمد مشكلة الفتق الأربي على وجود انتفاخ في المنطقة الإربية ( بين الفخذ والأعضاء التناسلية)، وعند اكتشاف أن الطفل يعاني من هذه المشكلة يجب إجراء عملية جراحية له على الفور.9- الخصية المعلقة أو المتحركه:وهذه المشكلة يجب أن يحددها الطبيب، حيث أن تعالج بعملية جراحية، ولكن الطبيب الجراح هو من سيحدد موعد اجرائها.10- عدم وضوح الأعضاء التناسلية:وفي هذه الحالة يختلط الأمر هل الطفل ذكر أم أنثى، وهذه المشكلة قد تحتاج الى فريق طبي للتشخيص والعلاج.11- إنسداد فتحة الشرج:يتعرف الطبيب على هذه المشكلة فور إدخال قسطرة التشفيط في الشرج، أما في المنزل فقد تلاحظ الأم عدم تبرز الطفل بشكل طبيعي.12- الشفة الأرنبية:وتظهر فيها وجود شق في شفة الطفل والعلاج يعتمد على إجراء جراحة للطفل فورا.13- شق سقف الحلق:ويجد الطبيب هنا وجود فتحة في سقف الحلق، و ارتجاع اللبن من الفم والأنف، ويعتمد العلاج على إجراء عملية جراحية لتصليح الحلق، ويتم إطعام الطفل اللبن عن طريق الببرونة.14- فتق السرة:ويلاحظ في هذه المشكلة انتفاخ السرة خاصة أثناء البكاء، ويمكن لهذه الحالة أن تختفي بعد مرور عام على الطفل الرضيع، دون استخدام اى ضمادات أو أحزمة على البطن.