إزاي تحققي حلمك .. أسرار الهنديات للحصول على شعر ناعم وجذاب



أسرار الهنديات للحصول على شعر ناعم وجذاب أسرار الهنديات للحصول على شعر ناعم وجذاب

تحلم كل فتاة بالاستيقاظ في الصباح بشعر رائع ، مثلما تظهر في الأفلام، والخبر السار هو أنه يمكنك تحقيق هذا الحلم وتحقيق تلك التوترات المثالية في الصباح إذا كنت مكرسًا لاستثمار بعض طاقتك ووقتك في شعرك بانتظام ، قبل النوم



إليك بعض من أفضل النصائح والعادات التي يجب اتباعها في روتينك الليلي حتى تستيقظ بشعر لامع وصحي كل يوم.



شعر مصفف

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* رطب شعرك قبل النوم قبل أن تذهب للنوم ليلا ، ضع بضع قطرات من تدليك المصل على طول متوسط ​​ونهايات الشعر.* استخدم مشط متوسط ​​مشط في جميع أنحاء الشعر و قم بتمشيط شعرنا برفق بمشط عريض ، تمامًا حتى لا يصبح الشعر أكثر تشابكًا في الصباح ، ويتم ضبطه بالكامل عندما تنام على شعرك.* اربطي شعرك بشكل فضفاضإما أن تربطي شعرك بشكل فضفاض بشريط مطاطي فضفاض في ذيل حصان مؤخر أو يمكنك حتى أن تبقي شعرك مفتوحًا إذا كان طول الشعر قصير إلى متوسط ​​وانتشره على وسادتك قبل النوم.شعر مجعد* رش بعض الماء على شعركالأشخاص الذين لديهم شعر مجعد ، يحتاجون إلى مزيد من العناية والمعرفة والمعلومات عن الشعر المجعد. قبل التقاعد لليل. رش بعض الماء في جميع أنحاء شعرك.* ضعي المصل مع بعض حليب الشعر: إذا كنت قد حصلت على تجعيد الشعر ، في كل ليلة يجب أن تكون أكثر حذرًا قبل النوم. في راحة يديك ، خذ 10 قطرات من المصل مع بعض كريم حليب الشعر وتخلط جيدًا. ضعي هذا الخليط ، مقطعًا تلو الآخر من الشعر. استحلب جيدا.* خذ شعرًا مقطوعًا متوسطًا: خذ واحدة تلو الأخرى خيوط شعرك لف الخيوط ، قم بلطف برفق لإصلاح الأقفال وأنت على ما يرام في سريرك. تساعد هذه الخطوات في تجعيد الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة ، ومنع الشعر من التجعد ، وهي تقنية رائعة لتشكيل تجعيد الشعر الطبيعي الناعم في الشعر.شعر مموج* بلل شعرك: هذا النوع من الشعر يميل إلى أن يكون مجعدًا ، خارج الشكل ومتمرد. قبل أن تذهب للنوم في الليل ، قم بصب بعض الماء في الشعر.- خذ بعض المصل وحليب الشعر: خذ كمية كبيرة من كريم حليب المصل والشعر وضع المزيج ، ثم استحلب على مل / نهايات الشعر.* تمشيط مع مشط واسع الأسنان: تمشيط شعرك برفق مع مشط واسع الأسنان ، جديلة شعرك جزئيا إلى اثنين من الضفائر متساوية الحجم. ودعها تطلق سراحها ، بينما تقضي ليلة سعيدة.كل ما عليك القيام به هو قول ليلة سعيدة لشعرك مع الكثير من الحب والرعاية ، ومنحهم نومًا جميلًا للاستيقاظ والاستيقاظ كل صباح مع أجواء رائعة المظهر.