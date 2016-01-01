ديكور مبهر.. قطع بسيطة للتغيير من شكل المنزل



بسيطة للتغيير من شكل المنزل بسيطة للتغيير من شكل المنزل

الشتاء يدور حول البطانيات الدافئة والزوايا المريحة ، وبالطبع فنجان ساخن. فلماذا لا تدمج بعض التغييرات على ديكورك المعتاد هذا الموسم واجعل منزلك مناسب للشتاء كن مستعدًا مع Ankur Shingal ، مؤسس Ansavv ، الذي يشاركك ببعض النصائح البسيطة التي من المؤكد أن تضيف الدفء إلى مكان إقامتك.



استخدام ألوان نابضة بالحياة



تعد إضافة ألوان نابضة بالحياة خيارًا جيدًا حيث إنها ستجعل مساحتك تبدو مشرقة ، سواء كانت الشمس في الخارج أم لا. ويمكنك القيام بذلك بطرق متعددة - سواء كان ذلك مع جزء من الحائط الخاص بك أو فقط عن طريق رمي بعض الوسائد الملونة ، مفرش المائدة ، العدائين أو حتى لحاف أو ملاءات الأسرة. هناك طريقة أخرى تتمثل في إضافة قطعة أثرية حية إلى زاوية.

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استخدم مصابيحك بشكل مختلفوضعنا جميعًا أضواء خرافية خارج منازلنا ، ولكن ماذا عن وضع البعض في جرة أو قنينات نبيذ قديمة لإشراق الزوايا؟ يمكنك طلاءها بسهولة باستخدام ألوان القماش التي تعتمد على الماء واستخدامها لعرض المشاهد الإبداعية بطريقة مبتكرة.إضافة سجادة هي أيضًا طريقة جيدة للحفاظ على منزلك دافئًا ودافئًا. يجعلك تشعر بالدفء ويعطي مساحة وشخصية هائلة. من المهم أن يكون لديك ترتيب مريح للجلوس إذا كنت تخطط للالتقاء ، فضع سجادًا حول الأريكة وأريكة وحيدة مع وسائد منتفخة لتستند إليها! حاول تجنب استخدام السجاد الصناعي وضع سجاد الصوف يمتص الصوف الرطوبة ويحافظ على البيئة المحيطة جافة. الصوف مقاوم للأوساخ والغبارأضف بعض التألق إلى منزلك من خلال إضافة لمعان في شكل أغطية وسائد ذهبية فضية ، وصناديق طاولة القهوة الصغيرة ، والأطباق ، وإطارات الصور البراقة وحتى المزهريات. ولكن تأكد من أنك لا تذهب إلى البحر