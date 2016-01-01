طريقة عمل تتبيلة الفراخ للشوى من الشيف توتا مراد .. فيديو

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صورة الخبر: تتبيلة فراخ للشوى
تتبيلة فراخ للشوى


قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء ، من برنامج "سفرة و طبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل تتبيلة الفراخ للشوى .

وجاءت مقادير عمل تتبيلة الفراخ للشوى، كالتالى:
فرخة نصفين بالطول .
بصلة وسط .
طماطم كبيرة .
ملعقة كبيرة صلصة .
طماطم .
معلقة كبيرة صويا صوص .
معلقة كبيرة خل .

المصدر: elbalad

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