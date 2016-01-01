طريقة عمل تتبيلة الفراخ للشوى من الشيف توتا مراد .. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء ، من برنامج "سفرة و طبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل تتبيلة الفراخ للشوى . وجاءت مقادير عمل تتبيلة الفراخ للشوى، كالتالى: فرخة نصفين بالطول . بصلة وسط . طماطم كبيرة . ملعقة كبيرة صلصة . طماطم . معلقة كبيرة صويا صوص . معلقة كبيرة خل .

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