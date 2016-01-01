

وكالة الإمارات للفضاء تطلق تحدى «القمر الصناعى» وكالة الإمارات للفضاء تطلق تحدى «القمر الصناعى»

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، عن إطلاق تحدي "القمر الصناعي"، وذلك في إطار مشاركتها في "هاكاثون الإمارات 2020 - بيانات للسعادة وجودة الحياة"، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة خلال شهر الإمارات للابتكار.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الإثنين، أن التحدي يهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بمراحل بناء وإطلاق الأقمار الصناعية، من خلال تشجيعهم على المشاركة في طرح حلول مبتكرة لتطوير الأقمار الصناعية، وذلك من مراحل التصميم الأولية إلى مرحلة الإطلاق نحو المدار.



كما تعتمد فكرة التحدي على تحفيز المشاركين لابتكار طرق وأفكار مميزة يمكن من خلالها تقديم البيانات الخاصة حول القمر الاصطناعي، سواء من خلال تطبيقات أو ألعاب أو حلول تقنية مبتكرة يقدمها المشاركون في التحدي.

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وقال مدير عام الوكالة، الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي: "تأتي مشاركتنا في هاكاثون الإمارات في إطار حرص الوكالة على المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تعنى بتعزيز ثقافة الابتكار بين أفرادالمجتمع، وتشجيعهم على تبني ممارساتها في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الفضاء".وأضاف الأحبابي: "ينسجم التحدي مع مستهدفاتنا الاستراتيجية الرامية إلى رفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع بالقطاع الفضائي، والعمل على تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام".من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للابتكار لدى وكالة الإمارات للفضاء، المهندس ناصر بن حماد: "نهدف من خلال التحدي إلى تشجيع المشاركين في الهاكاثون على توظيف أفكارهم المبتكرة في إيجاد طرق ووسائل توعوية لزيادة درجة الوعي والمعرفة بقطاع الفضاء والأقمار الصناعية".وتستمر فعاليات الدورة الثالثة لهاكاثون الإمارات على مدار أربعة أسابيع في إمارات الدولة، بعدما انطلقت اليوم في جامعة خليفة في أبوظبي، لمدة ثلاثة أيام.