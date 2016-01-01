

أطعمة تقى من سرطان الثدى أطعمة تقى من سرطان الثدى

سرطان الثدي هو أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم بين النساء، وساعدت أدوات التشخيص المبكر لهذا النوع من الأورام على اكتشافه مبكرًا، ما سهل تطوير علاجات له، وقلل من الوفيات بسببه.



وتركز حملة اليوم العالمي للسرطان الذي يوافق 4 فبراير على أهمية التغذية في الوقاية من السرطان، وتشير دراسات إلى أن ما بين 30 و40 بالمائة من حالات سرطان الثدي ترجع إلى التغذية غير الصحية، وأن تعديل خيارات الأطعمة يسهم كثيرًا في الوقاية من هذا النوع من الأورام.



تناول هذه الأطعمة للوقاية من سرطان الثدي:

تناول الخضروات والفواكه الملونة بألوان زاهية، والتي تحتوي على صبغة البيتاكاروتين، مثل: الجزر، والبطاطا الحلوة، والفلفل الأحمر والأصفر، والشمّام، إلى جانب البروكلي.

زيادة البروتين النباتي (البقول والمكسرات) على حساب البروتين الحيواني.

تناول المزيد من الألياف الغذائية، عن طريق الحبوب الكاملة، مثل الخبز الأسمر والأرز البني، والخضروات والمكسرات، فهناك أدلة على أن الألياف تساعد على توازن الهرمونات وبالتالي الوقاية من السرطان.

توجد أدلة على الصلة القوية بين أكل اللحوم الحمراء بكثرة وبين الإصابة بسرطان الثدي.

عدم استهلاك المشروبات الكحولية.

