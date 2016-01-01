

الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 9 الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة في الصباح في الوجه البحري.. غائم أحيانًا على مناطق القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة.



وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس معتدلًا نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود شبورة في الصباح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.



أما جنوب سيناء والغردقة فيكون الطقس مائلًا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

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وفيما يخص الطقس بشمال الصعيد فيكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة في الصباح، وغائم أحيانا والرياح معتدلة.. أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فيكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه 1:1ر8 والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1ر9:2ر4 والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 09 21شبين الكوم 10 21طنطا 11 20دمنهور 13 20الإسكندرية 13 20بلطيم 12 19مطروح 08 18السلوم 08 18سيوة 05 19بورسعيد 13 19دمياط 12 19الزقازيق 09 19الإسماعيلية 07 22السويس 07 22العريش 08 19رفح 08 18رأس سدر 10 21نخل 04 19نويبع 14 22طابا 08 19كاترين 03 16الطور 08 19شرم الشيخ 14 22الغردقة 12 22مرسى علم 14 22الفيوم 08 21بنى سويف 08 21المنيا 09 21أسيوط 09 21سوهاج 09 22قنا 09 23الأقصر 09 23أسوان 09 24أبو سمبل 08 22الوادي الجديد 07 23شلاتين 14 24أبو رماد 13 23حلايب 16 21رأس حدربة 15 21