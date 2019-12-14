الذهب مستقر وكفة «الدولار» ترجح أمام مخاوف «كورونا»

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الذهب مستقر وكفة «الدولار» ترجح أمام مخاوف «كورونا»

صورة الخبر: الذهب مستقر وكفة «الدولار» ترجح أمام مخاوف «كورونا»
الذهب مستقر وكفة «الدولار» ترجح أمام مخاوف «كورونا»

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب، إذ رجحت كفة قوة الدولار أمام المخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين والأثر الاقتصادي لتفشي المرض.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1575.37 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من يناير عند 1591.46 دولار في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1579.70 دولار.

وسجلت هونج كونج أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها اليوم الثلاثاء، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي نتيجة التفشي الذي أودى بحياة 425 مصابا بالفيروس، وسمحت بكين لخبراء في الصحة من الولايات المتحدة بدخول البلاد للمساعدة في مكافحة الفيروس سريع الانتشار الذي يشبه الإنفلونزا.

ويضغط على المعدن الأصفر، الدولار، الذي حافظ على قوته أمام سلة من العملات بعد مكسب 0.4 % في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.4 % إلى 2329.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.5 % إلى 17.75 دولار، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 972.09 دولار.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الذهب مستقر وكفة «الدولار» ترجح أمام مخاوف «كورونا»

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69836

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager