سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء

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سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث استقر السعر عند 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع، طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري.

وسجل السعر بالبنك الأهلي المصري 15.74 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك مصر 15.74 جنيه للشراء، 15.85 جنيه، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك العربي الإفريقي الدولي 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

المصدر: الدستور

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