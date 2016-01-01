

استدعاء 2,548 سيارة هيونداي سوناتا لخلل باستهلاك زيت المحرك استدعاء 2,548 سيارة هيونداي سوناتا لخلل باستهلاك زيت المحرك

المربع نت – أعلنت وزارة التجارة والاستجاء عن استدعاء 2,548 هيونداي سوناتا، ويعود هذا لاستهلاك تلك السيارات زيت المحرك بمستويات أعلى من المعدلات الطبيعية.



هذا الخلل قد يتسبب إلى تعطل المحرك أثناء القيادة، لكنه لحسن الحظ إصلاحه لا يتطلب سوى تحديثات برمجية بسيطة تنتهي خلال 30 دقيقة، لذا لا يوجد أي داعٍ للقلق.



هذا وتدعو الوزارة مالكي هيونداي سوناتا 2020 إلى التحقق من شمول رقم هيكل سياراتهم عبر (http://recalls.sa) والتواصل مع الوكالة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.