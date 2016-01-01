كيا سورينتو 2021 تظهر بالكامل بدون تمويهات

المربع نت – لأول مرة، ها هي كيا سورينتو 2021 تظهر بدون تمويه أثناء التقاط صور لها في كاليفورنيا، وتبدو سيارة كروس أوفر أكبر من سابقتها معاد تصميمها بشبك أكثر حداثة يتدفق إلى المصابيح الأمامية، كما تتميز بمصابيح بارزة أعلى مصابيح LED النهارية الأنيقة.
علاوة على ذلك، يوجد ممتص صدمات جديد وفتحات هواء رأسية، وفي أماكن أخرى، أضاف المصممون غطاء محرك محسن، ولمسات فضية على المصدات الأمامية، ويمكننا ملاحظة تأثير تيلورايد عليها نظراً لوجود قطعة معدنية عند العمود C.
تشتمل المعالم البارزة الأخرى في جسم السيارة هو التصميم المُبسط وخط الكتف المنحني والسقف المائل بلطف، وهذا الأخير يمتلك قضبان سقف تبدو وكأنها تتميز بلمسات معدنية.
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