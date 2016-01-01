

وكيل ميتسوبيشي يخفض أسعار إكسباندر سباعية المقاعد في فبراير وكيل ميتسوبيشي يخفض أسعار إكسباندر سباعية المقاعد في فبراير

أقرت شركة "دايموند موتورز" الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، تخفيضًا بأسعار سيارتها إكسباندر الـMPV العائلية سباعية المقاعد بقيمة 25 ألف جنيه.



وبعد التخفيضات أصبح سعر الفئة الأولى GLX من "Expander" الرسمي 345.000 بدلًا من 370.000 جنيه، وسعر الفئة GLS الأعلى من السيارة 370.000 مقارنة بـ395.000 جنيه.



تنتمي ميتسوبيشي "إكسباندر" موديل 2019 إلى فئة السيارات المدمجة، وتنافسها في السوق المصري سيارات تويوتا راش وسوزوكي إرتيجا وتويوتا أفانزا المتاحة في مصر، إلا أنها تتفوق في كونها الأكبر مساحة بين منافسيها.

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تستمد السيارة طاقتها من محرك MIVEC سعة 1.5 لتر بقوة 105 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك من 4 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كم في الساعة ومتوسط استهلاك الوقود 5 لترات لكل 100 كم.السيارة الجديدة تم بناؤها على منصة مطورة بالكامل يبلغ ارتفاعها خلوصها الأرضي 200 ملم، ويعزز قوتها نظام تعليق "MacPherson" وقضيب خلفي من محور التواء ونظام جر أمامي.يبلغ طول إكسباندر 4.475 مم و1.750 ملم عرضًا و1.700 ملم ارتفاعًا، كما أن وزنها الذي يتراوح بين 1.240 إلى 1.260كجم يساعدها على التوفير في استهلاك الوقود.وتتميز "Expander" الجديدة بباقة من وسائل الأمان التي تشمل الوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة وفرامل ABS ونظام توزيع الكبح الإلكتروني EBD، بالإضافة إلى نظام "Hill-Start Assist" المتوفر في الفئة الرياضية.