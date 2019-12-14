

أهم ما تريد معرفته عن وثيقة التأمين البنكية "معاش بكره" (فيديوجرافيك) أهم ما تريد معرفته عن وثيقة التأمين البنكية "معاش بكره" (فيديوجرافيك)

أطلق البنك الأهلي المصري، وشركة مصر للتأمينات الحياة، أمس الأحد، منتجًا تأمينيًا جديدًا باسم "معاش بكره"، وهو الذي يتيح صرف معاش للعميل المشترك في المنتج سواء دفعة واحدة أو على دفعات شهرية عند بلوغه سن الاستحقاق.



ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات الخاصة بالمنتج التأميني الجديد "معاش بكره".